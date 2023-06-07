"Стартует уже совсем скоро": Казань и Стамбул окажутся связаны регулярными авиарейсами

Казань и Стамбул с 19 июня свяжут новые регулярные авиарейсы

Аэропорт Казани впервые приступил к выполнению рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. Новая программа регулярных полетов стартует уже совсем скоро - с 19 июня.

Сообщается, что в международный аэропорт Стамбула или в новый аэропорт, который находится в европейской части города, будут приземляться лайнеры сразу нескольких авиакомпаний: Turkish Airlines, Red Wings и «Победы». А вот рейсы в аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен, расположенный в азиатской части города, будет выполнять компания Pegasus Airlines.

Пассажиры смогут долетать до Стамбула на 186-местном воздушном судне Airbus A320. Был опубликован график отправления самолетов из Казани в Стамбул:

12:50 понедельника;

15:35 вторника;

14:20 среды, пятницы и воскресенья;

12:20 четверга;

16:10 субботы.

В пути пассажирам авиарейса придется провести около пяти часов. Такое расписание будет действовать до конца октября 2023 года.