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· Полина Модестова

"Стартует уже совсем скоро": Казань и Стамбул окажутся связаны регулярными авиарейсами

Казань и Стамбул с 19 июня свяжут новые регулярные авиарейсы
"Стартует уже совсем скоро": Казань и Стамбул окажутся связаны регулярными авиарейсами

pixabay

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Аэропорт Казани впервые приступил к выполнению рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. Новая программа регулярных полетов стартует уже совсем скоро - с 19 июня.

Сообщается, что в международный аэропорт Стамбула или в новый аэропорт, который находится в европейской части города, будут приземляться лайнеры сразу нескольких авиакомпаний: Turkish Airlines, Red Wings и «Победы». А вот рейсы в аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен, расположенный в азиатской части города, будет выполнять компания Pegasus Airlines.

Пассажиры смогут долетать до Стамбула на 186-местном воздушном судне Airbus A320. Был опубликован график отправления самолетов из Казани в Стамбул:

  • 12:50 понедельника;
  • 15:35 вторника;
  • 14:20 среды, пятницы и воскресенья;
  • 12:20 четверга;
  • 16:10 субботы.

В пути пассажирам авиарейса придется провести около пяти часов. Такое расписание будет действовать до конца октября 2023 года.

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