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· Полина Модестова

Старт в пяти городах: в Казани пройдет народный пробег «Трек года»

Народный пробег «Трек года» пройдет в Казани и объединит 66 регионов
Старт в пяти городах: в Казани пройдет народный пробег «Трек года»

pixabay

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Народный пробег «Трек года» будет проходить с 18 сентября по 22 октября. Торжественный старт запланирован на 21 сентября. В 16:00 он пройдет единовременно в пяти городах: Казани, Екатеринбурге, Томске Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В пробеге впервые примут участие не только ТС на природном газе, но и легкоатлеты. Проект рассчитан на объединение таких тем как спорт и экология, а также на популяризацию метана как самого безопасного топлива. Всего «Трек года» объединит в себе 66 регионов.

Победители и призеры пробега получат призы. Награждение будет проходить 1 ноября на международном газовом форму в Санкт-Петербурге.

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