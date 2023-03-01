"Старший брат": Рамзан Кадров трогательно поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения

Кадыров трогательно поздравил Раиса Татарстана Минниханова с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения. В праздничном посте с видеороликом, опубликованном в телеграм-канале, он назвал президента РТ одним из самых успешных региональных руководителей в стране.

"С большим удовольствием поздравляю с днем рождения дорогого старшего брата, главу Татарстана Рустама Минниханова! Рустам Нургалиевич является одним из самых успешных и опытных руководителей субъектов Российской Федерации", — написал Кадыров.

Чеченский лидер добавил, что за высокие профессиональные и человеческие качества Минниханова ценят и уважают не только в России, но и во всем мире.

"Неиссякаемая энергия, преданность избранному делу и талант руководителя помогли Рустаму Нургалиевичу превратить Татарстан в один из самых передовых субъектов России, в котором царит стабильная внутриполитическая ситуация, единство и сплоченность. Мне приятно отметить, что наши регионы связывают братские узы и деловые отношения", — отметил Кадыров.

Сегодня, 1 марта, Минниханову исполняется 66 лет.

