Станет вторым по протяженности в мире: в Казани появится бассейн с подогревом

В Казани построят самый длинный бассейн с подогревом в России

В Казани могут обустроить 300-метровый подогреваемый бассейн, который станет частью новой летней зоны отдыха для горожан и туристов. В состав объекта также может войти термальный комплекс.

Создатель «Городских терм» и инвестор «Нижнекамских терм» Юрий Бычков рассказал в интервью rt.rbc.ru, что на данный момент ведутся переговоры с командой главы РТ, который поставил задачу построить летнюю зону с подогреваемым бассейном. В планах - сделать ео в 300 метров длиной. Бассейн станет вторым по протяженности в мире после чилийского.

Со слов Юрия Бычкова, на данный момент с командой Института развития городов РТ обсуждают вопросы проектирования, управления будущих объектов и тому подобное. Объект будет находиться у берегов Казанки в непосредственной близости от Центрального стадиона.