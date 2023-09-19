Станет юбилейным: стало известно, когда в 2024 году пройдет KazanForum

Хуснуллин сообщил даты проведения KazanForum в 2024 году - с 16 по 17 мая

Форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани в 2024 году с 16 по 17 мая, сообщил председатель оргкомитета вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания.

Он написал в своем телеграм-канале, что форум должен иметь практический характер, а также отметил, что каждый его участник должен понимать, какой объем инвестиций, сколько товаров это принесет не только его компании, но и его стране.

KazanForum в следующем году станет юбилейным - уже пятнадцатым по счету. В 2023 году его посетили больше 16 тысяч участников из 80 стран и было подписано 130 соглашений.