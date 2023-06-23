Новости Казани
· Полина Модестова

Стало на пять болье: в Зеленодольске запустили новые автобусы

В Зеленодольске 23 июня торжественно запустили 5 новых автобусов
Стало на пять болье: в Зеленодольске запустили новые автобусы

Минтранс РТ

Подписаться в Telegram

В Зеленодольске сегодня, 23 июня, прошло торжественное мероприятие, в рамках которых местному ПАТП были переданы новые автобусы. С этим событием поздравил жителей Зеленодольска заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков, глава района Михаил Афанасьев, а также управляющий ООО "Экспресс" Дмитрий Грузков.

В минтрансе РТ отметили, что автопарк зеленодольского ПАТП стал больше на пять новых автобусов марки KING LONG, которые будут курсировать по маршруту №104, соединяющему Зеленодольск и Казань. Общая вместимость автобуса - 75 мест, из которых 55 - для сидения. Над каждым сидением есть кондиционер, разъем для зарядки и подсветка. Помимо этого, если специальные кнопки, с помощь которых можно регулировать сиденья.

Следующая новость ↓

Популярное

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз
Интересное в Казани
час назад

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз

Новости Казани

40 минут назад

"Выйдет на связь через несколько дней": жена пропавшего в Татарстане рыбака получила странное сообщение

Новости Казани

день назад

Потепления ждать не приходится: в Татарстане до конца июня будет держать холодная погода

объявление травить тараканов

Новости Казани

день назад

Нужно не только мнение людей, но и экспертов: специалисты отметили потерю идентичности Казани из-за елей

Интересное в Казани

2 дня назад

Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной

ремонт балкона без остекления в Москве

Новости Казани

5 часов назад

"Таких в России больше нет!": в Казани хотят сохранить знаменитые Шуховские башни и перенести их в парк

Новости Казани

6 часов назад

Направят 12 миллионов: в Казани пройдет общегородской выпускной

Новости Казани

день назад

Почтили память погибших: в Казани прошло траурное шествие ко Дню памяти

Новости Казани

день назад

"Лыжи будут выдавать в другом месте": в Казани ищет новую точку для базы "Дубравная"
Лонгриды
5 минут назад

«Обещанного три года ждут»: когда в Казани появятся обещанные мэром автобусы с кондиционерами

«Обещанного три года ждут»: когда в Казани появятся обещанные мэром автобусы с кондиционерами

Новости Казани

35 минут назад

Представители РТ опали под новые санкции: стало известно, что затронул последний пакет санкций ЕС

Новости Казани

час назад

"Были приняты 18 кандидатов": В Татарстане Мухаметшин и Минниханов стали академиками

Новости Казани

4 часа назад

На "КАМАЗе" системы безопасности на высоком уровне: Галиакберов рассказал о помощи военным и безопасности

Новости Казани

5 часов назад

Необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов: Мишустин рассказал о планах по развитию производства Ту-214
Продлили в девятый раз: в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение о пожароопасности лесов
Новости Казани
15 минут назад

Продлили в девятый раз: в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Новости Казани

6 часов назад

Получит на реализацию 104 миллиона: в Татарстане появятся умные спортивные площадки с интернетом

Новости Казани

6 часов назад

Благоустройство идет полных ходом: в Челнах обсудили реализацию федеральных проектов

Новости Казани

7 часов назад

Приняли окончание решение: в Челнах утвердили название новой улицы и нескольких остановок
8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга