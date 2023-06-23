Стало на пять болье: в Зеленодольске запустили новые автобусы

В Зеленодольске 23 июня торжественно запустили 5 новых автобусов

В Зеленодольске сегодня, 23 июня, прошло торжественное мероприятие, в рамках которых местному ПАТП были переданы новые автобусы. С этим событием поздравил жителей Зеленодольска заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков, глава района Михаил Афанасьев, а также управляющий ООО "Экспресс" Дмитрий Грузков.

В минтрансе РТ отметили, что автопарк зеленодольского ПАТП стал больше на пять новых автобусов марки KING LONG, которые будут курсировать по маршруту №104, соединяющему Зеленодольск и Казань. Общая вместимость автобуса - 75 мест, из которых 55 - для сидения. Над каждым сидением есть кондиционер, разъем для зарядки и подсветка. Помимо этого, если специальные кнопки, с помощь которых можно регулировать сиденья.