Стало известно, за что мужчина забил молотком насмерть женщину на Краснококшайской в Казани

Стало известно, из-за чего мужчина до смерти забил молотком женщину в Казани на Краснококшайской. Как пишет Mash Iptash, жестокая расправа произошла из-за 100 тысяч рублей, которые мужчина отдал за помощь в одобрении микрозайма.

На допросе мужчина пояснил, что приехал по адресу заключить договор займа на крупную сумму, заплатил 100 тысяч 36-летней сотруднице, которая обещала содействие. Но организация в займе отказала, а посредница деньги не вернула.

Около месяца мужчина вынашивал план, устроил слежку, а после — забил насмерть молотком и уехал в Марий Эл.

На него вышли с помощью сожительницы, арестовали до 27 марта. Причастность подельника ещё устанавливают — пока что ему продлили задержание на 72 часа.

