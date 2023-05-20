Казань потратит на Сабантуй 30 миллионов рублей

На проведение Сабантуя в трех районах Казани из городского бюджета планируется потратить 30,2 миллиона рублей. Информация появилась на портале государственных закупок.

В эту сумму войдут праздники в Кировском, Советском и Московском районах города. Заказчиком выступает МКУ "Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани".

В документе говорится, что жители и гости Кировского и Московского районов столицы Татарстана отметят Сабантуй уже по традиции на озере Лебяжьем. Тут ожидается около 25 тысяч гостей.

От организаторов требуется организовать бесперебойное электроснабжение, оформить трибуны и обеспечить медицинскую и пожарную безопасность, оформить сцену, составить концертную программу, организовать салют.

Стоимость контракта — 15,7 млн рублей.

Жители и гости Советского района отметят Сабантуй в Березовой роще. Требования те же, стоимость контракта - 14,5 миллиона рублей.

Решением Раиса РТ Рустама Минниханова в 2023 году Сабантуй в Казани пройдет 24 июня.