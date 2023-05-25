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Стало известно, в какую сумму обойдется бюджету Казани проведение "Ночного велофеста"

Стало известно, в какую сумму бюджету Казани обойдется "Ночной велофест"
Стало известно, в какую сумму обойдется бюджету Казани проведение "Ночного велофеста"

Фото: открытые источники

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На проведение "Ночного велофеста" в Казани из городского бюджета планируется потратить 4,9 миллиона рублей. Тендер появился на портале государственных закупок.

Цель таких трат вполне обоснована. Ожидается, что мероприятие повысит туристическую привлекательность Казани и увеличит турпоток.
В указанную сумму входят работа дизайнера, ведущего, выступление музыкантов, услуги волонтеров, экскурсоводов, оформление сцены и установка оборудования, организация безопасного маршрута с ограждениями.

Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 31 июля 2023 года. Итоги конкурса подведут 2 июня.

Мероприятие состоится в июне, и пройдет маршрут по объектам Универсиады.

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