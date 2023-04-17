Стало известно, придут ли татарстанцам электронные повестки на "Госуслугах Татарстана"

Стало известно, что электронные повестки в военный комиссариат татарстанцы на республиканских "Госуслугах" не получат. Их не будут направлять через республиканский информационный ресурс.

По данным "Ъ", в Минцифры Татарстана пояснили, что расширение функционала портала "Госуслуги Татарстана" на данный момент не планируется. Таким образом, доставкой адресатам повесток в соответствии с новым российским законом, будет заниматься федеральный портал "Госуслуги".

Электронная повестка будет считать полученной человеком с момента, когда она размещена в личном кабинете на инфоресурсе.