В Татарстане назвали число мужчин, которые каждый день обращаются с заявлениями на контрактную службу в ВС РФ

В Казани в пункт отбора на контрактную службу в ВС РФ каждый день приходит 30-40 заявлений от татарстанцев, желающих пойти Родине служить. Об этом заявил замруководителя пункта Рустам Сафиуллин.

Одобряют не все заявления. Предпочтение - имеющим гражданство РФ людям в возрасте от 18 до 60 лет, успешно прошедшим собеседование.

По словам Сафиуллина, контракты предлагают краткосрочные и долгосрочные - до 1 года.

"Если человек заключает контракт от одного года, то он получает единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. За участие в военной спецоперации контрактники каждый месяц получают от 204 тыс. рублей. Также есть большое количество льгот, премий и дополнительных выплат, которые они могут получить за поражение вражеской техники", – объяснил Сафиуллин.

Новобранцев-контрактников отправляют в воинские части, где они тренируются, проходят слаживание и отправляются затем в зону СВО.

Сейчас снято ограничение на службу по контракту для имеющих судимость. Исключение - отбывающие наказание за тяжкие статьи - изнасилования, эктремизм и терроризм.