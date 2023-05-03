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Стало известно, приедут ли в Казань на День Победы выступать российские звезды

Стало известно, будут ли российские звезды выступать на Дне Победы в Казани
Стало известно, приедут ли в Казань на День Победы выступать российские звезды

Фото: Казанские ведомости

Праздничный концерт ко Дню Победы в Казани останется без участия российских звезд, об этом проинформировал глава Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.
По его словам, праздничную программу подготовят полностью собственными силами.

"Большой хореографический пролог готовится из числа артистов казанских театров. Прежде всего, речь идет о наших отечественных исполнителях. Мы в этом году обходимся творческими силами города Казани и Татарстана", – отметил Абзалов.

В торжествах примут участие около 1600 артистов и танцоров Татарстана. Режиссерами программы стали Михаил Волконадский и Максим Скалозубов.

Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона 9 мая начнется в 10:00 на площади Тысячелетия.

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