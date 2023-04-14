Стало известно, о чем татары Белоруссии попросили Рустама Минниханова во время его визита к Лукашенко

Стало известно, о чем татары в Белоруссии попросили Раиса Татарстана Рустама Минниханова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов нанес официальный визит в Беларусь, встретился с президентом Александром Лукашенко. Однако помимо этого Минниханов провел встречу с белорусскими представителями татарских общин. Сейчас в Беларуси проживает около 8 тысяч татар.
"Вы делаете важное дело для нации, для нашей религии", — сказал Рустам Минниханов, его цитирует ТНВ.
Татары Беларуси обратились к Минниханову с просьбой - помочь приобрести национальные татарские костюмы для детей из творческих студий. Рустам Минниханов обещал помочь.