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Стало известно, о чем татары в Белоруссии попросили Раиса Татарстана Рустама Минниханова

Стало известно, о чем татары Белоруссии попросили Рустама Минниханова во время его визита к Лукашенко
Стало известно, о чем татары в Белоруссии попросили Раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: открытые источники

Раис Татарстана Рустам Минниханов нанес официальный визит в Беларусь, встретился с президентом Александром Лукашенко. Однако помимо этого Минниханов провел встречу с белорусскими представителями татарских общин. Сейчас в Беларуси проживает около 8 тысяч татар.

"Вы делаете важное дело для нации, для нашей религии", — сказал Рустам Минниханов, его цитирует ТНВ.

Татары Беларуси обратились к Минниханову с просьбой - помочь приобрести национальные татарские костюмы для детей из творческих студий. Рустам Минниханов обещал помочь.

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