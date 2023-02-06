Стало известно, кто станет министром здравоохранения Татарстана вместо умершего Садыкова

Министром здравоохранения Республики Татарстан станет Марсель Миннуллин, сейчас занимающий должность заместителя главврача РКБ. Решение о его назначении было принято во время заседания в аппарате раиса РТ.

Марсель Миннулин учился в КГМУ, окончил в 1991 году. После около 20 лет работал врачом-хирургом в различных медицинских учреждениях. А в 2020 году стал первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части. Благодаря его умелому и четкому руководству коллектив больницы победил в конкурсе "Врач года" в номинации "Уникальный случай".

На минувшей неделе не стало 54-летнего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Причиной смерти, предварительно, стала остановка сердца.

После его кончины автоматически встал вопрос о назначении нового главы министерства.