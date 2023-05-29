В Казани на День России ожидается вступление Кати Лель и Natan

В Казани в День России 12 июня выступят Катя Лель и Natan. Также своим творчеством порадуют казанцев и гостей Ильсия Бадретдинова и Arslan. Об этом проинформировал руководитель Управления культуры Азат Абзалов в рамках делового понедельника сегодня, 29 мая.

Площадкой празднования Дня России станет площадь у центра семьи "Казан".

Также 12 июня большой концерт состоится на территории Казанского Кремля. Он начнется в 15:00, на нем выступят финалисты фестиваля "Созвездие-Йолдызлык".