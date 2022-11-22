Стало известно, когда «Вкусно – и точка» планирует запустить доставку в Казани

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно и точка" запустит доставку в 21 городе, случится это уже 29 ноября, доставка будет работать через "Яндекс.Еду" и Delivery Club. Но в списке городов Казани не оказалось.

Доставка появится в Анапе, Архангельске, Астрахани, Белгороде, Геленджике, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Калуге, Курске, Новороссийске, Омске, Пятигорске, Северодвинске, Смоленске, Ставрополе, Таганроге, Твери, Ульяновске, Череповце, Шахтах.

Но и Казань не останется без доставки. Ее планируют наладить до конца зимы, пишет "Бизнес Онлайн".