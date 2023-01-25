Стало известно, когда в Казани стартует строительство Соборной мечети

Строительство Соборной мечети в столице Татарстана начнется летом 2023 года. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Как стало известно, эскизный проект здания уже готов и в настоящее время подсчитывается нужное количество стройматериалов для возведения мечети.

"Работа по подготовке финальной версии проекта Соборной мечети будет закончена этим летом, после чего можно будет приступить к строительству", — рассказал Самигуллин.