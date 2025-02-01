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Стало известно, когда в Казань вернутся перелетные птицы

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Перелетные птицы начнут возвращаться в Татарстан уже в марте. По прогнозу заведующего кафедрой биоэкологии КФУ и главы Казанского отделения Союза охраны птиц России Ильгизара Рахимова, первыми прилетят жаворонки и грачи, а в апреле подтянутся и другие виды.

Специалист отметил, что из-за аномально теплой зимы сроки миграции могут сместиться. Если потепление продолжится, некоторые растительноядные птицы могут вовсе отказаться от сезонных перелетов.

Кроме того, этой зимой в Казани осталось рекордное количество дроздов-рябинников. Обычно они зимуют небольшими стайками, но сейчас их численность достигает тысяч особей, что делает их особенно заметными. По словам Рахимова, птицы остаются там, где есть пища — рябина и боярышник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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