Стало известно, когда в 2023 году Татарстан будет отмечать Курбан-Байрам
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Стало известно, какого числа будет в Татарстане отмечаться Курбан-Байрам в наступившем 2023 году.
Этот мусульманский праздник приходится на 10 день Зуль-хиджа. Это время наступает через 70 дней после Ураза-байрама. Отмечают праздник правоверные несколько дней подряд. Начнется Курбан-байрам в 2023 году с ночи 27-28 июня.
В важный мусульманский праздник верующие вспоминают жертву пророка Ибрахима. Принято приходить в мечети, а также давать милостыню бедным и нуждающимся людям.