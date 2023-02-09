Стало известно, когда в 2023 году Татарстан будет отмечать Курбан-Байрам

Стало известно, какого числа будет в Татарстане отмечаться Курбан-Байрам в наступившем 2023 году.

Этот мусульманский праздник приходится на 10 день Зуль-хиджа. Это время наступает через 70 дней после Ураза-байрама. Отмечают праздник правоверные несколько дней подряд. Начнется Курбан-байрам в 2023 году с ночи 27-28 июня.

В важный мусульманский праздник верующие вспоминают жертву пророка Ибрахима. Принято приходить в мечети, а также давать милостыню бедным и нуждающимся людям.