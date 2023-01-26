Стало известно, когда мобилизованных из Татарстана отпустят домой из зоны СВО в отпуск

Мобилизованные из Татарстана, которые были отправлены в зону проведения специальной военной операции в ноябре прошлого года, получают законное право на отпуск в апреле 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал "Мобилизация в Татарстане" со ссылкой на источники в Татвоенкомате.

Как пояснили в военном ведомстве, мобилизованный боец получает право на отпуск через полгода, длительность отпуска не может быть менее 15 суток, а также не может превышать 30 суток.