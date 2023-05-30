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Стало известно, как в Казани работодатели поступают с сотрудниками, которые грозят уволиться

Большая часть работодателей в Казани пытается сохранить работников, грозящих уволиться
Стало известно, как в Казани работодатели поступают с сотрудниками, которые грозят уволиться

Фото: открытые источники

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7 из 10 казанских работодателей стараются договориться и сохранить работников, которые грозят уволиться, когда добиваются повышения оплаты или улучшения условий труда. Об этом сообщает SuperJob, аналитики которого провели на этот счет отдельное исследование.

"Шантажистов" в Казани увольняют только в 22% компаний, тогда как 69% начальников начинают искать возможности компромисса.

Сами же работники в 17% случаев все-таки увольняются, а 10% сотрудников забывают про свои угрозы и просто остаются работать дальше на прежних условиях.

Чаще начальникам увольнением угрожают мужчины, чем женщины. Большая часть "шантажистов" находится в возрасте от 35 до 44 лет.

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