Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности

Накануне в Госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию РТ, который предусматривает изменение названия руководителя региона. Президент Рустам Минниханов перестанет быть президентом окончательно с 1 января 2023 года.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", - уточняется в тексте проекта.

Рассмотреть поправки депутаты могут уже 23 декабря на заседании Госсовета Татарстана.

Причиной для переименования стал нашумевший федеральный закон об организации публичной власти в регионах России. По нему, президент может быть только один - общероссийский. До этого в РФ был еще один президент - Минниханов.

