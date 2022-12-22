Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности
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Накануне в Госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию РТ, который предусматривает изменение названия руководителя региона. Президент Рустам Минниханов перестанет быть президентом окончательно с 1 января 2023 года.
"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", - уточняется в тексте проекта.
Рассмотреть поправки депутаты могут уже 23 декабря на заседании Госсовета Татарстана.
Причиной для переименования стал нашумевший федеральный закон об организации публичной власти в регионах России. По нему, президент может быть только один - общероссийский. До этого в РФ был еще один президент - Минниханов.