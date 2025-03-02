Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

Стало известно, из каких городов приедут туристы в Казань

На майские праздники Казань станет популярным н...

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На майские праздники Казань станет популярным направлением для путешественников из разных городов России. Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», большинство туристов приедут на поездах из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Полный список городов, откуда планируется больше всего поездок в столицу Татарстана, выглядит так:

  • Москва – средняя цена билета 4,3 тыс. рублей;
  • Екатеринбург – 3,6 тыс. рублей;
  • Пермь – 2,9 тыс. рублей;
  • Санкт-Петербург – 9 тыс. рублей;
  • Тюмень – 5,2 тыс. рублей;
  • Волгоград – 3,8 тыс. рублей;
  • Симферополь – 6,8 тыс. рублей;
  • Ростов-на-Дону – 9,6 тыс. рублей;
  • Краснодар – 7,5 тыс. рублей;
  • Нижний Новгород – 3,6 тыс. рублей.

Ранее эксперты также отмечали, какие направления выбирают сами казанцы для поездок на майские праздники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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