Стало известно, из каких городов приедут туристы в Казань
На майские праздники Казань станет популярным направлением для путешественников из разных городов России. Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», большинство туристов приедут на поездах из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Полный список городов, откуда планируется больше всего поездок в столицу Татарстана, выглядит так:
- Москва – средняя цена билета 4,3 тыс. рублей;
- Екатеринбург – 3,6 тыс. рублей;
- Пермь – 2,9 тыс. рублей;
- Санкт-Петербург – 9 тыс. рублей;
- Тюмень – 5,2 тыс. рублей;
- Волгоград – 3,8 тыс. рублей;
- Симферополь – 6,8 тыс. рублей;
- Ростов-на-Дону – 9,6 тыс. рублей;
- Краснодар – 7,5 тыс. рублей;
- Нижний Новгород – 3,6 тыс. рублей.
Ранее эксперты также отмечали, какие направления выбирают сами казанцы для поездок на майские праздники.
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