Стало известно, из каких городов приедут туристы в Казань

На майские праздники Казань станет популярным направлением для путешественников из разных городов России. Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», большинство туристов приедут на поездах из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Полный список городов, откуда планируется больше всего поездок в столицу Татарстана, выглядит так:

Москва – средняя цена билета 4,3 тыс. рублей;

Екатеринбург – 3,6 тыс. рублей;

Пермь – 2,9 тыс. рублей;

Санкт-Петербург – 9 тыс. рублей;

Тюмень – 5,2 тыс. рублей;

Волгоград – 3,8 тыс. рублей;

Симферополь – 6,8 тыс. рублей;

Ростов-на-Дону – 9,6 тыс. рублей;

Краснодар – 7,5 тыс. рублей;

Нижний Новгород – 3,6 тыс. рублей.

Ранее эксперты также отмечали, какие направления выбирают сами казанцы для поездок на майские праздники.