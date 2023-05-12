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Стало известно, где и когда пройдет летний книжный фестиваль в Казани

Стало известно, где и когда проведут летний книжный фестиваль в Казани в 2023 году
Стало известно, где и когда пройдет летний книжный фестиваль в Казани

Фото: открытые источники

17-18 июня в Казани проведут шестой летний книжный фестиваль. Мероприятие уже полюбилось казанцам и гостям города. В этом году в программе будет более 50 встреч с писателями, лекции и дискуссии, запланированы мастер-классы, концерты, выставки и спектакли. А главной площадкой мероприятия станет парк "Черное озеро", информирует мэрия Казани.

Фестивальные события также пройдут в Национальной библиотеке, в Центре современной культуры "Смена", в театре MON.
В традиционной книжной ярмарке пожелали принять участие более сотни издательств, и книги тут будут доступны без наценок.

Помимо многочисленных встреч и выставок, планируется провести ночной перфоманс с реконструированным светомузыкальным инструментом "Кристалл" 1960-х годов.

В фестивале примут участие музыканты, художники.
Будут доступны семейные и детские программы, экскурсии на любой возраст и вкус.

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