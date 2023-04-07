Стало известно, будет ли отрыт белорусский аналог IKEA в казанской "Меге"

Стало известно, будут ли в Казани отрывать белорусский аналог IKEA
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Россиян порадовала новость о приходе в РФ белорусского аналога шведской сети IKEA - Swed House. Первый магазин будет открыт в Москве уже 15 апреля.
Однако казанцам пока радоваться нечему. Переговоры между "Мегой" и Swed House пока не ведутся, пишет "БО".
Таким образом, в обозримом будущем в Казани в "Меге" ждать появления Swed House не стоит.
IKEA ушла из РФ после того, как началась военная спецоперация на Украине.