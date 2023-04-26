В Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники

РБК, опросив экспертов на рынке недвижимости, пришло к выводу, что Казань стала единственным мегаполисом в России, где перед майскими праздниками снизилась, а не выросла средняя стоимость суточной аренды квартир.

В Москве, Калининграде, Петербурге, Нижнем Новгороде аренда в мае выросла в стоимости примерно на 12%.

И только в Казани стоимость аренды уменьшилась примерно на 3-4%, и это - большое подспорье для туристов, которые собираются провести майские праздники в Татарстане.