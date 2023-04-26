Новости Казани
· Служба новостей

Стало доступнее: в Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники

В Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники
Стало доступнее: в Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники

Фото: открытые источники

РБК, опросив экспертов на рынке недвижимости, пришло к выводу, что Казань стала единственным мегаполисом в России, где перед майскими праздниками снизилась, а не выросла средняя стоимость суточной аренды квартир.

В Москве, Калининграде, Петербурге, Нижнем Новгороде аренда в мае выросла в стоимости примерно на 12%.

И только в Казани стоимость аренды уменьшилась примерно на 3-4%, и это - большое подспорье для туристов, которые собираются провести майские праздники в Татарстане.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

3 часа назад

«Бесконечно достраивают, а потом продают»: основатель казанской строительной компании рассказал, почему люди боятся жить за городом

уничтожить тараканов в квартире москва

Новости России

19 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

2 дня назад

Дачный сезон близко: как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

ремонт мелкой бытовой техники екатеринбург в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

14 часов назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Новости России

8 часов назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

Новости России

12 часов назад

Найдете в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса
Новости Казани
8 часов назад

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

Новости Казани

13 минут назад

Казань примет один из шести этапов Гран-при РФ по фигурному катанию

Интересное

час назад

Майские праздники близко: где в Казани покупать проверенно вкусный шашлык

Новости Казани

18 минут назад

Стало доступнее: в Казани снизилась стоимость суточной аренды квартир на майские праздники

Новости Казани

28 минут назад

В Татарстане у жены чиновника нашли ценные бумаги 25 иностранных компаний
В Татарстане СКР возбудил дело из-за гибели рабочего, которого раздавило лифтом в магазине
Новости Казани
48 минут назад

В Татарстане СКР возбудил дело из-за гибели рабочего, которого раздавило лифтом в магазине

Новости Казани

час назад

В Татарстане школьницы толпой избили двух сестер, сорвав принародно с одной из девочек хиджаб

Новости России

2 часа назад

«В любом возрасте». В Минобороны сообщили, кому нужно готовиться для отправки в зону СВО

Новости Казани

3 часа назад

Синоптики в России пообещали общее ухудшение погоды регионам страны - мокрый снег и похолодание, будет ли такое в Татарстане?
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Редакция помогает
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города