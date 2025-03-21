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Стали известны подробности смерти известного казанского дизайнера

Утром на странице поискового отряда «Лиза Алерт...

Катя Царева

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По информации источников издания KazanFirst, его тело было найдено минувшей ночью в заброшенном здании на улице Ирек в Казани. Предположительно, он ушёл из жизни сам. Остальные обстоятельства пока не раскрываются.

Утром на странице поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что Альберт найден мёртвым. Супруга дизайнера Елена Гатина подтвердила это в соцсетях, написав в сторис: Альберта нашли ночью, и, к сожалению, живым он уже не был. Причины и подробности она решила не разглашать, попросив отнестись с пониманием.

Альберт Гатин исчез вечером 18 марта — он ушёл с работы и не вернулся. В его поисках участвовали полиция, родные, друзья и добровольцы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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