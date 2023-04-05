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Стали известны даты начала навигации в Татарстане на Волге и Каме

В Татарстане навигация по Волге откроется 22 апреля, на Каме - 25 апреля
Стали известны даты начала навигации в Татарстане на Волге и Каме

Фото: открытые источники

В Татарстане названы сроки начала навигации. На Волге она стартует 22 апреля, на Каме - чуть позднее - 25 апреля. Об этом проинформировал замглавы ГУ МЧС РФ по Татарстану Юрий Венедиктов.

Паромные переправы на Волге откроются после 6 апреля, по окончании траления водного пути.

"Хочу напомнить всем судоводителям, что, согласно правилу пользования водными объектами в Татарстане, плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации. До ее закрытия на несудоходных, после паводковых вод, до начала ледостава", – подчеркнул Венедиктов.

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