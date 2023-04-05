В Татарстане навигация по Волге откроется 22 апреля, на Каме - 25 апреля

В Татарстане названы сроки начала навигации. На Волге она стартует 22 апреля, на Каме - чуть позднее - 25 апреля. Об этом проинформировал замглавы ГУ МЧС РФ по Татарстану Юрий Венедиктов.

Паромные переправы на Волге откроются после 6 апреля, по окончании траления водного пути.