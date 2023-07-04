Стали чаще выбирать информатику: в этом году меньше выпускников решили сдать физику на ЕГЭ

В Татарстане в 2023 году выпускники на ЕГЭ стали реже выбирать физику и чаще информатику

На брифинге о подведении итогов аттестации министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, что выпускники для сдачи ЕГЭ стали реже выбирать физику. Частота выбора данного предмета упала на 2,9%, если сравнивать с прошлым, 2022, годом.

В этом году 2,2 тысячи выпускников сдавали физику на ЕГЭ, что равно 14,1% от общего числа сдающих экзамены. В прошлом году выбравших физику было 17%.

Помимо этого, больше выпускников стали выбирать информатику. Если в прошлом году ИКТ сдавали 16,7%, то в этом предмет выбрали 20,8% от общего числа (3,3 тысячи человек).

Всего в 2023 году ЕГЭ в Татарстане сдавали 16,2 тысячи человек, из которых 14,8 - выпускники этого года.