Стали чаще устанавливать самовольно: в Казани чаще нарушают правила установки шлагбаума

В Казани стали чаще самовольно устанавливать шлагбаумы и реже парковаться на зеленой зоне

Глава управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев на деловом понедельнике в мэрии сообщил, что за первые полгода 2023 года в Казани без получения разрешения было установлено 19 шлагбаумов при въезде во дворы жилых домов. За тот же период прошлого года таких случаев зафиксировали лишь пять.

Отмечается, что для решения вопроса о демонтаже шлагбаумов в судебном порядке в УАТИ горисполкома было подано 12 исков. Два из них были удовлетворены, четыре нарушения устранены дорбовольно. Шесть находятся в производстве. Помимо этого, жители столицы Татарстана стали реже парковаться на детских площадках и газонах.