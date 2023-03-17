Стала известна дата начала работы весенних традиционных сельхозярмарок в Казани

В Казани традиционные сельхозярмарки начнут работать уже в эти выходные

В Казани с 18 марта начнут работать весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет проходить на 15 площадках с 6:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Сообщается, что ярмарки пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах. Свою продукцию представят 22 предприятия и 18 агропромышленных организаций республики.