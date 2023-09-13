Стал самым молодым чемпионом: экипаж казанского гонщика одержал победу на гонке в Германии

Экипаж автогонщика Казани Тимура Богуславского выиграл гонку в Германии

Вторую победу подряд в рамках международного чемпионата Fanatec GT-World Challenge Europe powered by AWS 2023 завоевал экипаж гонщика Казани Тимура Богуславского Akkodis ASP. Соревнования проходили в Хоккенхайме - Германии.

Команда стартовала на основном заезде с третьей позиции, однако ей удалось обогнать других участников и продержаться первыми до самого финиша. Всего гонщиками были преодолено 35 кругов. Время заезда - один час 39,13 минуты.

Напомним, что предыдущий этап состоялся в августе 2023 года на трассе «Нюрнбургринг», где победу одержала также команда Тимура Богуславского. Спортсмен стал самым молодым чемпионом в общем зачете GT World Challenge Europe в 2020-м, а в этом году он получил звание заслуженного мастера спорта России.