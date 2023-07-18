Стал популярнее среди людей: в Казани вырос пассажиропоток на общественном транспорте

Пассажиропоток на общественном транспорте Казани в 2023 году вырос на 7,4%

В Казани с начала 2023 года общественный транспорт перевез 112,6 миллионов пассажиров. Этот показатель на 7,4% выше того, что был в первом полугодии 2022 года.

Самое большое количество пассажиров, 76,3 миллиона, передвигались именно на автобусах. Если сравнивать с показателями того же периода 2022 года, оно увеличилось на 4%.

При этом отмечается, что самый большой рост объема пассажиров, на 18,7%, произошел именно среди троллейбусов. За вышеуказанный период данный транспорт успе перевезти 12,3 миллиона человек. В 2022 года данный показатель составлял 10,4 миллиона.

Метрополитен Казани за это время обслужил 16,3 миллиона пассажиров, что больше на 16,1%, а трамваи - 7,7 миллионов, что больше на 12,1%.