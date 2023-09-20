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· Полина Модестова

Стал лучшим вратарем турнира: школьники Казани завоевали серебро в финале всероссийских соревнований

Школьники Казани завоевали серебро в финале всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Стал лучшим вратарем турнира: школьники Казани завоевали серебро в финале всероссийских соревнований

pixabay

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Команда казанской гимназии №179 «Сандугач» заняла второе место в финале Всероссийских соревнования юных футболистов «Кожаный мяч». Состязание проходило с 12 по 19 сентября в Волгоградской области.

Серебро удалось завоевать в группе среди мальчиков 2010-2011 года рождения. Представитель столицы РТ Артем Зуев был выделен как лучший вратарь турнира. Всего же за победу боролись команды 16 регионов России.

Ранее ученики гимназии стали лучшими на городском этапе соревнования в среднем возрастной группы. На стадионе «Ракета» во время открытия турнира присутствовали глава Татарстана Русам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

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