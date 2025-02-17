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Стал известен план событий в Казани на 2026 год

О предстоящих событиях, приуроченных к этому ст...

Екатерина Кузьминых

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В 2026 году Казань станет культурным центром исламского мира. О предстоящих событиях, приуроченных к этому статусу, на брифинге в Кабмине РТ рассказала министр культуры Ирада Аюпова.

Она подчеркнула, что программа еще уточняется, но будет ориентирована на широкую аудиторию. Также, по ее словам, в нее включат известные национальные бренды, которые гармонично дополнят общий замысел.

Официальное открытие намечено на апрель, а завершение — на ноябрь 2026 года. Оба мероприятия пройдут в новом здании театра имени Г. Камала. Среди ключевых событий заявлены XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир», запланированный на май, и традиционный «Изге Болгар жыены», приуроченный к годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. В июне состоится форум министров стран ИСЕСКО, посвященный вопросам образования, науки и культуры, а в сентябре — Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар». В октябре зрителей ждут Международный фестиваль исламского искусства и выставка каллиграфии, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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