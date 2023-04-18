Стая бродячих псов держит в страхе детей и родителей в Казани

После того, как на Пасху в Оренбурге собаки растерзали 8-летнего ребенка, тема угрозы, которую несут подобные своры снова всплыла на поверхность.

Как пишет "Вечерняя Казань", в Приволжском районе столицы Татарстана агрессивная свор уже давно держит в страхе родителей и детей. Обитают животные прямо на территории местной школы.

У части собак, рассказала мать одного из учеников, есть бирки на ушах, свидетельствующие, что ранее их отлавливали. Несмотря на то, что собаки несколько раз нападали на людей, пока справиться с ними не получается.

По словам родителей, стая, обитающая у школы, периодически мигрирует по району, кошмаря по пути еще четыре детских садика - на Ботанической, Роторной, Шаляпина.

"Псы бросаются на прохожих, особенно на тех, кто выгуливает своих домашних собак. Буквально сегодня утром моему мужу, который вышел с нашей собачкой, пришлось от них отбиваться! Я сама постоянно хожу с петардой в кармане, на днях пришлось ее использовать, когда привела сына в школу и собаки принялись устрашающе лаять. Очень страшно за детей! Особенно после того, что случилось в Оренбурге! Неужели мы в Казани тоже ждем такой трагедии?!" - спрашивает одна из местных жительниц.

Руководство школы № 88, где обитают псы, говорит, что тоже их боится и опасения родителе понимает. Заявку на отлов животных подали. Ждут.