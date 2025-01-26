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Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

КАЗ хочет выпустить два самолета Ту-214 в 2025 году
Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Бизнес Онлайн

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Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова в 2025 году планирует выпустить два самолёта Ту-214, сообщил министр промышленности Татарстана Олег Коробченко в «Интервью без галстука». Однако такие заявления уже звучали раньше, причём с гораздо более амбициозными планами.

Обещания из прошлого

Ещё в 2023 году, выступая в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн», Коробченко заявлял, что завод скоро планирует выйти на производство 20 самолётов Ту-214 в год. Тогда он говорил, что текущий объём производства — всего 1–1,5 самолёта в год — это лишь временное явление. По словам министра, завод должен был выйти на полноценный импортозамещённый выпуск, сравнимый с ведущими мировыми аналогами.

Кроме того, в том же эфире Коробченко подчеркнул, что в долгосрочной перспективе предприятие способно производить до 100 самолётов ежегодно — такие цели обсуждались даже с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Реальность

Прошло два года, но эти планы так и не приблизились к выполнению. В 2025 году завод собирается выпустить всего два самолёта. Первоначально планировалось выпустить 10 самолетов, потом план был снижен до 4 машин. Заявления о выходе на уровень в 100 самолётов звучат теперь как шутка из прошлого, особенно с учётом того, что в 2023 году завод произвёл не больше пары самолётов.

Новая надежда?

Сейчас на предприятии идёт масштабная модернизация: обновляется оборудование, проводится обучение персонала. Возможно, эти изменения действительно позволят Казанскому авиазаводу увеличить объёмы производства, но пока обещания о десятках самолётов каждый год выглядят скорее как исторический анекдот, чем реальная перспектива.

Ну что ж, остаётся надеяться, что в этот раз «два самолёта» — это не очередная ступень на пути к давно обещанным 100.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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