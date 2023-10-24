США просят консульский доступ к арестованной в Казани журналистке Курмашевой

США хотят получить консульский доступ к арестованной в Казани редактор "Радио Свобода"* Алсу Курмашевой, которая имеет двойное гражданство - РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер.

Курмашеву накануне суд отправил в СИЗО до 5 декабря за неисполнение требований закона об иноагентах.

"Мы всерьез обеспокоены заключением Алсу Курмашевой под стражу до суда. Мы уже запросили консульский доступ, пока его не дали. Мы запросили больше информации от российской стороны по ее ситуации, особенных подробностей о деле против нее у нас пока нет",— сообщил господин Миллер , цитирует "Ъ".

* - СМИ - иноагент