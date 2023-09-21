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Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Средний платеж жителей Казани по ипотеке вырастет до 82,6 тысячи рублей
Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Яна Лаушкина

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Повышение ключевой ставки ЦБ оказало влияние на доступность ипотеки в мегаполисах. Если в начале года средний ежемесячный платеж по ипотеке в городах-миллионниках был чуть больше трети от дохода семьи, то теперь же на него будет уходить половина доходов, сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.

Ключевая ставка на данный момент - 13% годовых, что соответствует рыночному уровню ставок по ипотеке в диапазоне 14,5-15%. В начале 2023 года ставки на вторичном рынки были на отметке в 9-10%.

По подсчетам аналитиков, в начале года при ставке в 10% средний платеж по ипотеке в мегаполисах составлял 36% от дохода семьи, 37,4 тысячи рублей в месяц. Когда ставка вырастет, то ежемесячный платеж увеличился в среднем на 41% - к нему прибавится еще 20 тысяч рублей. Наибольший рост в абсолютном выражении был зафиксирован в Москве - плюс 48 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 33 тысячи, и Казани - плюс 24 тысячи.

На оплату ипотеки, по оценкам ЦИАН, в городах-миллионниках будет уходит 51% от дохода семьи, что составит 52,7 тысячи рублей в месяц. При этом самая недоступная ипотека будет в Москве - 74%, в среднем около 165 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составит 72% дохода - 114,2 тысячи рублей в месяц в среднем. Казань также в топе по недоступности - платеж по ипотеке будет составлять 65% от доходов, который в среднем составит 82,6 тысячи рублей в месяц.

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