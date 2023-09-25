Среднемесячная чистая зарплата больше 60 тысяч: Казань вошла в топ-30 городов России по уровню зарплат

Казань в 2023 году попала в топ-30 городов России по уровню зарплат

Специалисты РИА Новости провели исследование, согласно которому Казань оказалась на 22 месте среди крупных городов Росии по уровню средней заработной платы. На 34-й позиции - Набережные Челны.

Эксперты отмечают, что города ранжированы по отношению чисто средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг. Средние зарплаты по городам рассчитаны на основе официальной статистики по крупным и средним предприятиям.

Среднемесячная чистая зарплата в Казани в первом полугодии 2023 году - 63,2 тысячи рублей. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом на 16,4%. Приобрести же на нее можно 3,56 фиксированного потребительского набора.

В Набережных Челнах средняя чистая месячная зарплата - 56,1 тысячи рублей. Год к году она увеличилась на 19,9%. На нее уже можно приобрести 3,16 фиксированного потребительского наборы.

Лидеры рейтинга: Новый Уренгой со 142,6 тыс. рублей и шестью потребительскими наборами, Салехард со 127,2 тыс. рублей и 5,35 потребительскими наборами, а также Москва с 137,7 тыс. рублей и 4,78 потребительскими наборами.