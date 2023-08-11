Сразу же перестал выходить на связь: жительница Казани хотела купить шубу и отдала деньги мошенникам

Жительница Казани хотела купить шубу и перевела мошенникам 60 тысяч рублей

В Казани местная жительница в возрасте 31 лет поверила мошенника, в результате чего потеряла 60 тысяч рублей.

Женщина нашла объявление о продаже шубы на одном из популярных сайтов. Цена была значительно ниже рыночной. Тогда пострадавшая заинтересовалась и решила обратиться к владельцу товара. Договорившись о цене, она перевела деньги. Когда деньги «продавцом» были получены, он сразу же перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что произошло и обратилась в полицию за помощью. Было возбуждено уголовное дело по стать 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители ищут злоумышленника.