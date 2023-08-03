Новости Казани
· Полина Модестова

Сразятся в спорте: для айтишников Татарстана в Казани пройдет «Цифровиада»

Айтишники Татарстана сразятся в пляжном волейболе и выполнят нормативы ГТО на «Цифровиаде»
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Для IT-специалистов татарстана будут проводить спортивные соревнования «Цифровиада». Аналитики, тестировщики, разработчики и дизайнеры смогут показать свое мастерство в баскетболе, мини-футболе, пляжном волейболе, а также выполнить нормативы ГТО.

В соревнованиях могут участвовать все желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Отмечается, что в командных видах спорта могут быть представлены сотрудники одной республиканской IT-организации. Составы могут быть женскими или мужскими, а вот смешанные команды подать заявку на участие не смогут.

Соревнования проведут 20 августа в экстрим-парке «Урам». Заявки в оргкомитет принимают до 7 августа.

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