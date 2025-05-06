«Сражаемся с террористами по всему континенту»: как попасть в Африканский корпус?
Фото: t.me/KorpusAfrica
Созданный по просьбе лидеров континента Африканский корпус ВС РФ стал ответом на вызовы времени. В эксклюзивном интервью представитель подразделения с позывным Варяг раскрыл детали уникальной миссии. О том, как стать частью корпуса, невероятной жаре, смертоносных змеях и борьбе с террористами — в интервью «Татар-информу».
В Африке до сих пор остро стоит проблема борьбы с терроризмом – это один из основных вопросов помощи африканским партнерам. Фото: t.me/KorpusAfrica
«Убивают всё поселение — подонки терроризируют мирное население»
Африканский корпус Министерства обороны РФ был сформирован в 2023 году. Его главная задача — оперативное реагирование на кризисы в любой точке мира, где отстаиваются интересы России.
«Решение о создании было принято после форума „Россия – Африка“, где лидеры некоторых стран попросили о помощи. Мы занимаемся инструкторской деятельностью и борьбой с терроризмом. Это экономические, политические, оборонные интересы России», — поясняет Варяг.
Терроризм остаётся серьёзной угрозой: боевики уничтожают людей по религиозному признаку, устраивают геноцид, захватывают заложников. По словам Варяга, с мирного населения снимается ответственность за сопротивление — за него борется корпус. Среди врагов — ИГИЛ*, Боко-Харам*, Аль-Каида*.
«Это те же группировки, с которыми мы сталкивались на Северном Кавказе и Ближнем Востоке — теперь они в Африке», — добавляет он.
Сейчас в Татарстане набирают военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт на СВО и за рубежом
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»
Кто может попасть в Африканский корпус?
Любой представитель корпуса — лицо России, поэтому отбор строгий. Набирают военнослужащих запаса с боевым опытом на СВО и за рубежом.
Процедура включает анкету, проверку на полиграфе и собеседование. Кандидат должен быть без судимости, с разрешением на выезд за границу. Страну службы не выбирают — выполняется любой приказ.
«У кандидата есть время изучить культуру страны, замполиты помогают подготовиться», — поясняет Варяг.
Возраст: до 45 лет (рядовые, сержанты), до 55 — командиры.
В исключительных случаях — старше, если позволяют здоровье и физподготовка.
В пункте постоянной дислокации зарплата составит от 45 тысяч рублей, а в командировке – от 230 тысяч рублей.
Предпочтение — бывшим офицерам, спецназу, участникам боевых действий, сотрудникам ЧВК. Подходит и служившим по призыву, и без опыта, если годны к службе в условиях жары.
Процедура отбора кандидатов напоминает многоступенчатый фильтр
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»
Какие гарантии дает Африканский корпус и чем снабжает?
Военные получают:
выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;
медобеспечение и соцльготы МО РФ;
право на военную ипотеку;
вещевое имущество, броню, оружие и снаряжение.
Контракт — от одного года. Подготовка длится около 45 суток. Затем — командировка минимум на 6 месяцев, после которой предоставляется отпуск и возможность продлить контракт.
Кого сейчас набирают?
Нужны:
мотострелки, танкисты, артиллеристы;
водители (кат. B, C, D, E), механики-водители;
операторы БПЛА, связисты, специалисты РЭБ, ПВО, РЛС;
медработники, инженеры, огнеметчики;
переводчики с французского, испанского и арабского.
Кандидат должен быть годным к прохождению службы в Вооруженных Силах РФ и в странах с неблагоприятным жарким климатом
Фото: t.me/KorpusAfrica
«Флора и фауна в Африке постоянно проверяет бойца на прочность»
Главная сложность — жара до 50 градусов и местная фауна. Среди самых опасных: малярийные комары, змеи (эфы), сольпуги.
«Это не Россия и не Европа — совсем другие условия», — подчёркивает Варяг.
Бойцам делают прививки, выдают лекарства и фильтры для воды. Медобеспечение включает инструкторов, санинструкторов, отряды с противоядиями от токсинов местной фауны.
«Появились настоящие четкие, ясные жизненные ценности и приоритеты, которые выдержали все испытания»
«Я оставил всё — квартиру, вещи, прошлую жизнь. Уехал, не зная, вернусь ли. Научился жить настоящим. Моя работа — выживание, моя семья — это я. Это путешествие длиною в жизнь. Если вам это понятно — поехали», — завершает Варяг.
Как записаться в Африканский корпус
Пополнить ряды Африканского корпуса можно, обратившись в пункты отбора. Они открыты в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах.
Пункты отбора:
Казань: Сибирский тракт, 20
Набережные Челны: пр. Сююмбике, д. 43 (военкомат)
Горячая линия: 8 (800) 222-59-00
Сайт: korpusafrika.ru
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