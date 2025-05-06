Созданный по просьбе лидеров континента Африканский корпус ВС РФ стал ответом на вызовы времени. В эксклюзивном интервью представитель подразделения с позывным Варяг раскрыл детали уникальной миссии. О том, как стать частью корпуса, невероятной жаре, смертоносных змеях и борьбе с террористами — в интервью «Татар-информу».

В Африке до сих пор остро стоит проблема борьбы с терроризмом – это один из основных вопросов помощи африканским партнерам. Фото: t.me/KorpusAfrica

«Убивают всё поселение — подонки терроризируют мирное население»

Африканский корпус Министерства обороны РФ был сформирован в 2023 году. Его главная задача — оперативное реагирование на кризисы в любой точке мира, где отстаиваются интересы России.

«Решение о создании было принято после форума „Россия – Африка“, где лидеры некоторых стран попросили о помощи. Мы занимаемся инструкторской деятельностью и борьбой с терроризмом. Это экономические, политические, оборонные интересы России», — поясняет Варяг.

Терроризм остаётся серьёзной угрозой: боевики уничтожают людей по религиозному признаку, устраивают геноцид, захватывают заложников. По словам Варяга, с мирного населения снимается ответственность за сопротивление — за него борется корпус. Среди врагов — ИГИЛ*, Боко-Харам*, Аль-Каида*.

«Это те же группировки, с которыми мы сталкивались на Северном Кавказе и Ближнем Востоке — теперь они в Африке», — добавляет он.

Сейчас в Татарстане набирают военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт на СВО и за рубежом

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто может попасть в Африканский корпус?

Любой представитель корпуса — лицо России, поэтому отбор строгий. Набирают военнослужащих запаса с боевым опытом на СВО и за рубежом.

Процедура включает анкету, проверку на полиграфе и собеседование. Кандидат должен быть без судимости, с разрешением на выезд за границу. Страну службы не выбирают — выполняется любой приказ.

«У кандидата есть время изучить культуру страны, замполиты помогают подготовиться», — поясняет Варяг.

Возраст: до 45 лет (рядовые, сержанты), до 55 — командиры.

В исключительных случаях — старше, если позволяют здоровье и физподготовка.



В пункте постоянной дислокации зарплата составит от 45 тысяч рублей, а в командировке – от 230 тысяч рублей.

Предпочтение — бывшим офицерам, спецназу, участникам боевых действий, сотрудникам ЧВК. Подходит и служившим по призыву, и без опыта, если годны к службе в условиях жары.

Процедура отбора кандидатов напоминает многоступенчатый фильтр

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие гарантии дает Африканский корпус и чем снабжает?

Военные получают:

выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;

медобеспечение и соцльготы МО РФ;

право на военную ипотеку;

вещевое имущество, броню, оружие и снаряжение.

Контракт — от одного года. Подготовка длится около 45 суток. Затем — командировка минимум на 6 месяцев, после которой предоставляется отпуск и возможность продлить контракт.

Кого сейчас набирают?

Нужны:

мотострелки, танкисты, артиллеристы;

водители (кат. B, C, D, E), механики-водители;

операторы БПЛА, связисты, специалисты РЭБ, ПВО, РЛС;

медработники, инженеры, огнеметчики;

переводчики с французского, испанского и арабского.

Кандидат должен быть годным к прохождению службы в Вооруженных Силах РФ и в странах с неблагоприятным жарким климатом

Фото: t.me/KorpusAfrica

«Флора и фауна в Африке постоянно проверяет бойца на прочность»

Главная сложность — жара до 50 градусов и местная фауна. Среди самых опасных: малярийные комары, змеи (эфы), сольпуги.

«Это не Россия и не Европа — совсем другие условия», — подчёркивает Варяг.

Бойцам делают прививки, выдают лекарства и фильтры для воды. Медобеспечение включает инструкторов, санинструкторов, отряды с противоядиями от токсинов местной фауны.

Переносимость жары является основополагающим моментом для службы в Африканском корпусе Фото: t.me/KorpusAfrica

«Появились настоящие четкие, ясные жизненные ценности и приоритеты, которые выдержали все испытания»

«Я оставил всё — квартиру, вещи, прошлую жизнь. Уехал, не зная, вернусь ли. Научился жить настоящим. Моя работа — выживание, моя семья — это я. Это путешествие длиною в жизнь. Если вам это понятно — поехали», — завершает Варяг.

Как записаться в Африканский корпус

Пополнить ряды Африканского корпуса можно, обратившись в пункты отбора. Они открыты в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах.