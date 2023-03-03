Спортсменка из Казани Ксения Задворнова завоевала золотую медаль на чемпионате России по самбо

Спортсменка из Казани Ксения Задворнова завоевала золотую медаль на чемпионате РФ по самбо. Теперь у нее появилась реальная возможность поехать на чемпионат мира, который проходит в Ереване.

В соревнованиях приняли участие более 650 борцов из 71 региона РФ. Ксения соревновалась в весовой категории до 72 килограмм.

Ксения Задворнова – тренер по самбо физкультурно-спортивного объединения "Ракета".