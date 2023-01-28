Спортсменка, доброволец и просто красавица: выбрана "Мисс Татарстан-2023" - что о ней известно

В Казани подведены итоги ежегодного конкурса красоты "Мисс Татарстан". В этом году конкурс был юбилейным, 25-м.

В нем приняли участие не только самые красивые девушки республики, но и красотки из других регионов страны. За главный титул боролись 50 красавиц.

Главную корону конкурса забрала Рамина Пронина, став "Мисс Татарстан". Титул "Мисс Казань" завоевала Екатерина Морозова. Обе девушки представляли столицу республики.

Победительницей в номинации "Miss beauty fest" стала уроженка Ростова-на-Дону Дарья Федорова.

О "Мисс Татарстан" известно, что она - мастер спорта РФ по художественной гимнастике, любит петь. Активно занимается волонтерской деятельность.

Именно Рамине теперь выпадает честь представить Татарстан на федеральном конкурсе "Мисс Россия".