Новости Казани
· 16+ · Анастасия Котенкова

Спор о продаже ТРЦ «Южный» в Казани завершен решением суда

Суд прекратил дело о продаже ТРЦ «Южный» в Каза...

Подписаться на Дзен.канал

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о продаже торгово-развлекательного центра «Южный» в Казани. Сумма претензий составляла 3 млрд рублей. Судебный процесс длился три года.

Итальянский банк UniCredit подал иск в 2022 году, требуя продать ТРЦ «Южный» за долги владельца — ЗАО «Казстройинвест», сумма которых составляла $34 млн или 3 млрд рублей. В ответ застройщик подал встречный иск, требуя снять ипотечные обременения с торгового центра. Позднее UniCredit был заменен на компанию AD Advisory.

ТРЦ «Южный» был построен в 2004 году, реконструировался несколько раз, последний раз в 2020 году. Общая площадь торгового центра составляет около 131 тыс. квадратных метров.

Источник: Коммерсантъ

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

7 часов назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

смерть клопа

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Город рядом, природа вокруг: собрали коттеджные посёлки для комфортной жизни за Казанью

замена молнии на обуви в Москве

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

18 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Новости Казани

день назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа

Не у нас

6 часов назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду
Новости Татарстана
6 часов назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

52 минуты назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Не у нас

57 минут назад

В Румынии обнаружен первый случай оспы овец

Не у нас

час назад

Создан сверхбыстрый тест на генетические мутации с помощью капли крови

Не у нас

час назад

ИИ поможет контролировать лишний вес с новым проектом
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Новости Казани

час назад

Спор о продаже ТРЦ «Южный» в Казани завершен решением суда

Не у нас

час назад

Ученые создали жидкий уголь для химической промышленности

Не у нас

час назад

Мурашко заявляет, что россияне едят в четыре раза больше соли, чем нужно
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю