Спор о продаже ТРЦ «Южный» в Казани завершен решением суда

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о продаже торгово-развлекательного центра «Южный» в Казани. Сумма претензий составляла 3 млрд рублей. Судебный процесс длился три года.

Итальянский банк UniCredit подал иск в 2022 году, требуя продать ТРЦ «Южный» за долги владельца — ЗАО «Казстройинвест», сумма которых составляла $34 млн или 3 млрд рублей. В ответ застройщик подал встречный иск, требуя снять ипотечные обременения с торгового центра. Позднее UniCredit был заменен на компанию AD Advisory.

ТРЦ «Южный» был построен в 2004 году, реконструировался несколько раз, последний раз в 2020 году. Общая площадь торгового центра составляет около 131 тыс. квадратных метров.

Источник: Коммерсантъ