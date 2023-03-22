Новости Казани
· Служба новостей

"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды летом и осенью в Татарстане
"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане

Фото: открытые источники

Весна в Татарстане началась - как календарная, так и климатическая. В апреле и мае, считают синоптики республиканского Гидрометцентра, погода будет в пределах климатической нормы.
Не слишком удивит и лето - температуры воздуха будут сопоставимы с нормативами.

Но вот сентябрь татарстанцев удивит - погода будет аномально теплой, говорится в предварительном прогнозе.

Многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха для сентября в республике оценивается в 11,9 градуса. Но в сентябре этого года в республике будет значительно теплее. Нельзя сказать, что такая аномалия не радует, но специалисты бьют тревогу - планета "сошла с ума", заявили недавно в ООН, поскольку изменения климата ставят ребром вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

ЖК "Салават Купере" в Казани опять уходит под землю

Новости России

день назад

Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

уничтожение клопов балашиха

Новости Казани

час назад

"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане

Редакция помогает

2 дня назад

6 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

ремонт мультиварок redmond в москве в Москве

Новости России

день назад

В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Новости России

7 часов назад

Отрезать и уничтожить: в НАТО назвали истинную цель предстоящего весеннего наступления ВСУ

Новости Казани

день назад

22-летний мобилизованный из Татарстана Рамис Лотфуллин погиб в зоне СВО на Украине

Новости мира

день назад

В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое
Новости Казани
22 часа назад

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

Новости мира

час назад

"Следите внимательно, Владимир!": Зеленский может повторить страшную судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Новости России

час назад

"Напряженный диалог": профессор-востоковед потерял сознание в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Новости мира

8 часов назад

"Русские занимаются этим!": на Украине заподозрили, что в работе российских ПВО не обошлось без черной магии

Новости России

13 часов назад

Школьники в РФ придумали, как покупать алкоголь, но метод "попахивает" уголовкой
В Казани власти решили бороться с расклейщиками частных объявлений автодозвоном
Новости Казани
12 часов назад

В Казани власти решили бороться с расклейщиками частных объявлений автодозвоном

Новости мира

17 часов назад

"А что же будет, если им еще и оружие дать?": украинец в интервью зарубежным СМИ заявил, что "некоторым солдатам РФ даже оружие не дают"

Новости России

18 часов назад

Верховный суд РФ пояснил, когда сдача в плен может считаться преступлением

Новости России

18 часов назад

В России популярный продукт питания может подорожать сразу на 30%
“Меня пугали, что ремонт продлится вечность”: жительница Казани рассказала, как ей удалось получить кухню мечты менее чем за 45 дней
Интересное
4 дня назад

“Меня пугали, что ремонт продлится вечность”: жительница Казани рассказала, как ей удалось получить кухню мечты менее чем за 45 дней