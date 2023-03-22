"Сплошные аномалии, планета сошла с ума": синоптики рассказали, какими будут лето и осень в Татарстане
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Весна в Татарстане началась - как календарная, так и климатическая. В апреле и мае, считают синоптики республиканского Гидрометцентра, погода будет в пределах климатической нормы.
Не слишком удивит и лето - температуры воздуха будут сопоставимы с нормативами.
Но вот сентябрь татарстанцев удивит - погода будет аномально теплой, говорится в предварительном прогнозе.
Многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха для сентября в республике оценивается в 11,9 градуса. Но в сентябре этого года в республике будет значительно теплее. Нельзя сказать, что такая аномалия не радует, но специалисты бьют тревогу - планета "сошла с ума", заявили недавно в ООН, поскольку изменения климата ставят ребром вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества.