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Специалист рассказал, когда в Казань в этом году прилетят грачи

Орнитолог проинформировал, когда в Казань прилетят первые грачи
Специалист рассказал, когда в Казань в этом году прилетят грачи

Фото: sony-club.ru

Прилет первых грачей, которые символизируют приход весны, в Татарстане ожидается уже совсем скоро, сообщил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов в интервью "Татар-информу".

"Грачи прилетают первыми, в теплые и ранние весны первые разведчики появляются уже в конце февраля", – отметил он.

Также эксперт отметил, что в последние годы грачи нередко вообще остаются зимовать в Казани.

"Сначала прилетают грачи, потом скворцы, жаворонки, зяблики. В апреле ожидается массовый прилет водоплавающих. Ближе к середине мая появляются иволги, достаточно поздно прилетают соловьи и чечевицы", – заметил ученый.

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