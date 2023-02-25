Специалист рассказал, когда в Казань в этом году прилетят грачи

Орнитолог проинформировал, когда в Казань прилетят первые грачи

Прилет первых грачей, которые символизируют приход весны, в Татарстане ожидается уже совсем скоро, сообщил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов в интервью "Татар-информу".

"Грачи прилетают первыми, в теплые и ранние весны первые разведчики появляются уже в конце февраля", – отметил он.

Также эксперт отметил, что в последние годы грачи нередко вообще остаются зимовать в Казани.