"Спас 35 человек ценой своей жизни": сослуживцы рассказали, как погиб командир Ермолин, выпусник Казанского артиллерийского училища

Сослуживцы рассказали об обстоятельствах гибели командира Ермолина в зоне спецоперации на Украине

Прошел год с момента гибели командира бригады береговой обороны Черноморского флота Михаила Ермолина, и именно сейчас появились подробности о последнем боевом задании военного.

Погиб Ермолин 2 марта 2022 года, получив ранения. А в тот же день, по словам авторов распространяемого сообщения, благодаря Ермолину из-под обстрела выбрались 35 военных:

"Подразделения бригады береговой обороны Черноморского флота, оставив позади занятый Херсон, продвигались к Вознесенску (Николаевская область). На подходе к нему наткнулись на засаду. Чтобы выполнить поставленную задачу, основная колонна под огнём противника продолжала наступление. Но часть подразделений оказались от неё отрезаны и попали в окружение".

Около полутора часов длился тяжелый бой. С командованием связи не было, но удалось связаться с Ермолиным.

"Обрисовали ситуацию, он сказал ждать. Предположили, что навстречу выйдут подразделения на бронированной технике. Однако, спустя 20 минут, мы увидели, как в нашу сторону, несмотря на непрекращающиеся обстрелы противника, на большой скорости едет "Урал". Когда он к нам проскочил, в кабине мы увидели подполковника Ермолина и водителя-контрактника. Быстро погрузились в машину и, используя дымовую завесу от горящих тягачей, эвакуировались без потерь", - уточнил военный.

После выхода из окружения, пишут сослуживцы, Михаил Ермолин объяснил, что он решил пойти на такой шаг, поскольку промедление угрожало жизни людей и не было других средств для эвакуации.

Командир Михаил Ермолин получил военное образование в Казани, окончив сначала Суворовское училище, а затем и артиллерийское.