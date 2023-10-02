Создаются условия для обучения: в Казани возросло число инклюзивных классов

В Казани в 2023 году выросло число инклюзивных классов

В Казани заметно выросло количество инклюзивных классов за последние пять лет, о чем сообщила заместитель руководителя исполкома города, Гузель Сагитова, выступая на деловом понедельнике.

С ее слов, на данный момент в школах Казани учатся 1 162 ребенка с инвалидностью. В 2018 году их было 255, а в 2016 - лишь 34. Такой рост можно объяснить созданием специальных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Гузель Сагитова также напомнила, что в 2017 году в казанских школа открыли ресурсные классы для учеником с расстройствами аутистического спектра. Сейчас таких классов уже десять - в них обучаются 173 ребенка.

В этом учебном году в восьми школах Казани были открыты 12 обновленных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в детских садах №231 и №155 провели ремонт и создали условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.